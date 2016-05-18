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    Каборе дисквалифицирован на два матча за оскорбительный жест

    В среду были вынесены решения на очередном заседании КДК РФС по матчу 29-го тура, в котором ЦСКА принимал «Краснодар».

    «В матче ЦСКА – «Краснодар» болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. У «Краснодара» был удален Каборе за оскорбительный жест в адрес игрока соперника, также после матча он использовал оскорбительные выражения в подтрибунном помещении в адрес помощника судьи.

    Шарль Каборе прислал в КДК РФС письмо, в котором извиняется перед Понтусом Вернблумом, клубом ЦСКА и судьями матча. Приняв во внимание это письмо и тот факт, что подобное нарушение является первым для Каборе в этом сезоне, мы приняли решение дисквалифицировать игрока «Краснодара» на два матча», – рассказал Председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    Напомним, что матч 29-го тура российский Премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2016 16:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 мая 2016, 10:46

      Везде двойные стандарты

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 мая 2016, 00:40

      На оставшийся один матч чемпионата дисквалификация два матча? Или наказание переходит и на следующий сезон?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 мая 2016, 17:59

      Вот за письмо с извинениями и пострадал, надо было, как Халк, судье в рожу и отделался бы ж.к.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 18 мая 2016, 17:53

      Да все они там пидерцы, сине-бело-ГОЛУБЫЕ)))

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