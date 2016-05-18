Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олег Иванов может сменить «Терек» на «Локомотив»

18 мая 2016, 14:27
8

Полузащитник «Терека» Олег Иванов может сменить Грозный на Москву в следующем сезоне. Им интересуется столичный «Локомотив». В «Тереке» ждут завершения сезона, после чего готовы рассмотреть все предложения.

«Олег Иванов работает с командой. Мы не собираемся пока ни с кем вести переговоры по его трансферу, и с нами никто официально еще не говорил», – рассказал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

Стоит отметить, что действующий контракт Иванова с «Тереком» истекает 30 июня 2017 года. В Грозный он перешел в январе 2012-го. В составе «Терека» Иванов провел за это время 129 матчей, в которых забил девять мячей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы Ахмат Локомотив Иванов Олег
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Raider26
1463571830
ну на фига полузащиту брать? почему пару забивающих напов не купить?
Ответить
footballforeverNN
1463573994
Не нужен! слишком медленный, хотя может есть цель играть в совсем сонный футбол)))
Ответить
Etiainen
1463581859
да куда полузащитника то! и так толпа целая
Ответить
Дмитрий8814
1463582639
Трансферная политика Локомотива меня всегда удивляла!
Ответить
Diesel133
1463582908
ну не знаю...
Ответить
mahb9ik
1463586314
видимо играть без нападения это новое кредо локо, пиз..... как руков-во заеб...... пусть лучше всяких тарасовых продадут и купят 3 напов нормальных
Ответить
mdu86
1463591217
Блин, полузащиты и так хоть опой жуй! Нужны качественные нападающие!
Ответить
srg38
1463594020
Вот же тупняк что этот Логашов что Иванов, итак таких дофига! Тетя Оля, купи, мля, нападающего уже!!!
Ответить
Главные новости
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
22:48
2
Слуцкий возглавил новую команду
22:27
5
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
5
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
4
Все новости
Все новости
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
23:27
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
7
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
14
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
24
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
6
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+