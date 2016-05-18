Олег Иванов может сменить «Терек» на «Локомотив»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов может сменить Грозный на Москву в следующем сезоне. Им интересуется столичный «Локомотив». В «Тереке» ждут завершения сезона, после чего готовы рассмотреть все предложения.

«Олег Иванов работает с командой. Мы не собираемся пока ни с кем вести переговоры по его трансферу, и с нами никто официально еще не говорил», – рассказал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

Стоит отметить, что действующий контракт Иванова с «Тереком» истекает 30 июня 2017 года. В Грозный он перешел в январе 2012-го. В составе «Терека» Иванов провел за это время 129 матчей, в которых забил девять мячей.