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    Молло останется в «Крыльях», Бурлак вернется в «Рубин»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал о дальнейшей карьере Йоана Молло и Тараса Бурлака. Оба футболиста выступали в составе самарского клуба на правах аренды.

    «Предложений по Молло мы не получали. Мне ничего неизвестно об интересе к нему со стороны других футбольных клубов. По Бурлаку все решено – он игрок «Рубина», вернется после аренды в свой клуб», – заявил Шляхтин.

    Напомним, ранее появилась информация, что французом интересуются «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Правами на француза владеет «Сент-Этьен». В текущем сезоне на счету Молло 23 матча и шесть результативных передач в премьер-лиге. Бурлак провел 27 игр и отдал один голевой пас.

    Источник: ТАСС

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    18.05.2016 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -16

      scikuni 18 мая 2016, 16:01

      так не получали или продлили, еще тур играть потом посыпятся, лучше реально в краснодар там он спрогрессирует нежели в крыльях а уж тем более в столичных госмешках

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > scikuni 19 мая 2016, 00:32

      прогрессируют команды и игроки когда играют с соперниками по силе равными как минимум ,а не с раскупленными в межсезонье 12 из 16 команд.

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