«Барселона» отпустит Халиловича в «Валенсию», оставив за собой право выкупа

Полузащитник «Барселоны» Ален Халилович может в ближайшее время перейти в «Валенсию».

Сообщается, что интерес к игроку проявляют клубы АПЛ и Бундеслиги, однако сделка между каталонцами и валенсийцами практически завершена.

По информации источника, речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере. При этом в первые два года «Барселона» будет иметь право выкупа, в следующие два – право первоочередного предложения.

Что касается финансовой стороны сделки, то «Валенсия» рассчитывает приобрести Халиловича за семь миллионов евро и установить сумму выкупа в размере 20 миллионов. Каталоцы хотят получить за игрока 12 миллионов и иметь возможность выкупить его за 15 миллионов евро.

Нынешний сезон Халилович провел в аренде в хихонском «Спортинге», сыграл за него 36 матчей и забил пять голов.