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    Рыжиков: «Вызов в сборную? Надежда умирает последней»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков признался, что до сих пор надеется на попадание в заявку национальной команды на предстоящий Евро-2016.

    «Смирился ли я мыслью, что не поеду на Евро? Надежда всегда умирает последней. Так что будем бороться. Хотя, наверное, уже отборолись. Ничего. Смирено приму любое решение главного тренера сборной России. Нет – значит, поеду отдыхать, с семьей больше времени побуду. Вызовут – значит, поеду защищать честь страны», – сказал Рыжиков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2016 16:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 17 мая 2016, 19:24

      Вот и задумайся в игре с ЦСКА,как поступить,что бы в сборную попасть!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 мая 2016, 16:55

      Пропустишь в последнем матче - угодишь тренеру сборной

      1
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 17 мая 2016, 16:47

      Надо не пропустить , в последнем матче.

      -1
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