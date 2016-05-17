Рыжиков: «Вызов в сборную? Надежда умирает последней»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков признался, что до сих пор надеется на попадание в заявку национальной команды на предстоящий Евро-2016.

«Смирился ли я мыслью, что не поеду на Евро? Надежда всегда умирает последней. Так что будем бороться. Хотя, наверное, уже отборолись. Ничего. Смирено приму любое решение главного тренера сборной России. Нет – значит, поеду отдыхать, с семьей больше времени побуду. Вызовут – значит, поеду защищать честь страны», – сказал Рыжиков.