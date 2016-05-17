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  • Игорь Лебедев: «Зенит» принесет России больше очков, вместо ЦСКА»

Игорь Лебедев: «Зенит» принесет России больше очков, вместо ЦСКА»

17 мая 2016, 14:23
13

Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что петербургский «Зенит» выступил бы в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов куда достойнее, нежели ЦСКА.

«По итогам чемпионата в лигу Чемпионов выходят ЦСКА и «Ростов». Гинер опять блеснул красноречием, заявив, что «Зенит» лучше «Ростова».

Согласен, что «Зенит» в Лиге чемпионов принесет России больше очков, но не вместо «Ростова», а вместо ЦСКА, особенно учитывая итоги последних двух лет.

И если Бердыев уйдет из «Ростова» сейчас, то звезда ростовского клуба погаснет также быстро, как и загорелась. Как «Анжи» без денег Керимова», – написал Лебедев на своей странице в Твиттере.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Ростов Анжи Бердыев Курбан Гинер Евгений
Комментарии (13)
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vladimir-7
1463485110
Ещё один "знаменитый" специалист по футболу вылез из толстой попы. Сын клоуна высказался о футболе, забыл наверное как попал в РФС.
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Pizarro
1463485666
Гинер, Лебедев - о чем они говорят? Пустопорожние разговоры! Моя бабушка явно лучше может приготовить борщ чем Гинер и Лебедев! И что мне теперь с этим делать???......
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sargassov
1463488272
Пускай в ЛЕ эти же очки проносит
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Пчела 672
1463490548
Опять пустопорожние разговоры)) как скажет Курбан Бикеич)) смотрим в таблицу мальчики)))
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KorolShut
1463496478
Я бы посмотрел на зенит в группе с Баварией и Сити, по ходу деньги просрал зенитовские, теперь жопу лижет
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Sergej-74
1463497320
А Лебедев это кто???????
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RUSARM
1463502786
А ты кто такой,Леблядев??????
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Djoni666
1463513071
Мне вот хотелось бы посмотреть на зенит которому в группе попадёться Барселона и ювентус или Бавария и атлетико как бы эта звезда блестнула зениту постоянно везёт с группами до этого они так же обсирались а тут вышли из группы и Всё засверкали спустись на землю клоун!
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Djoni666
1463513209
Рубин с бердыевым хоть и не выходил и с группы но я до сих пор помню как он сыграл с барсой а чем зенит запомнился вышел из группы ХА ХА ХА!
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GM
1463690895
Кто-нибудь, купите этому кренделю кило барбарисок, пусть делом займется.
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