Игорь Лебедев: «Зенит» принесет России больше очков, вместо ЦСКА»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что петербургский «Зенит» выступил бы в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов куда достойнее, нежели ЦСКА.

«По итогам чемпионата в лигу Чемпионов выходят ЦСКА и «Ростов». Гинер опять блеснул красноречием, заявив, что «Зенит» лучше «Ростова».

Согласен, что «Зенит» в Лиге чемпионов принесет России больше очков, но не вместо «Ростова», а вместо ЦСКА, особенно учитывая итоги последних двух лет.

И если Бердыев уйдет из «Ростова» сейчас, то звезда ростовского клуба погаснет также быстро, как и загорелась. Как «Анжи» без денег Керимова», – написал Лебедев на своей странице в Твиттере.