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    Игорь Лебедев: «Зенит» принесет России больше очков, вместо ЦСКА»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что петербургский «Зенит» выступил бы в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов куда достойнее, нежели ЦСКА.

    «По итогам чемпионата в лигу Чемпионов выходят ЦСКА и «Ростов». Гинер опять блеснул красноречием, заявив, что «Зенит» лучше «Ростова».

    Согласен, что «Зенит» в Лиге чемпионов принесет России больше очков, но не вместо «Ростова», а вместо ЦСКА, особенно учитывая итоги последних двух лет.

    И если Бердыев уйдет из «Ростова» сейчас, то звезда ростовского клуба погаснет также быстро, как и загорелась. Как «Анжи» без денег Керимова», – написал Лебедев на своей странице в Твиттере.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2016 14:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1481

      GM 19 мая 2016, 23:48

      Кто-нибудь, купите этому кренделю кило барбарисок, пусть делом займется.

      0
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      Рейтинг: +31

      Djoni666 17 мая 2016, 22:26

      Рубин с бердыевым хоть и не выходил и с группы но я до сих пор помню как он сыграл с барсой а чем зенит запомнился вышел из группы ХА ХА ХА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Djoni666 17 мая 2016, 22:24

      Мне вот хотелось бы посмотреть на зенит которому в группе попадёться Барселона и ювентус или Бавария и атлетико как бы эта звезда блестнула зениту постоянно везёт с группами до этого они так же обсирались а тут вышли из группы и Всё засверкали спустись на землю клоун!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      RUSARM 17 мая 2016, 19:33

      А ты кто такой,Леблядев??????

      2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 мая 2016, 18:02

      А Лебедев это кто???????

      4
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Sergej-74 19 мая 2016, 23:48

      Барбарисочник

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 17 мая 2016, 17:47

      Я бы посмотрел на зенит в группе с Баварией и Сити, по ходу деньги просрал зенитовские, теперь жопу лижет

      4
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 17 мая 2016, 16:09

      Опять пустопорожние разговоры)) как скажет Курбан Бикеич)) смотрим в таблицу мальчики)))

      -2
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      Рейтинг: +362

      sargassov 17 мая 2016, 15:31

      Пускай в ЛЕ эти же очки проносит

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > sargassov 17 мая 2016, 16:11

      Во во)) потренеруется, заматереет)) очочков в копилку под наберёт)) научится играть на два фронта, а то либо там, либо здесь- это не дело с таким составом!

      3
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      Рейтинг: +62

      Pizarro 17 мая 2016, 14:47

      Гинер, Лебедев - о чем они говорят? Пустопорожние разговоры! Моя бабушка явно лучше может приготовить борщ чем Гинер и Лебедев! И что мне теперь с этим делать???......

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2016, 14:38

      Ещё один "знаменитый" специалист по футболу вылез из толстой попы.
      Сын клоуна высказался о футболе, забыл наверное как попал в РФС.

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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 > vladimir-7 17 мая 2016, 20:03

      А Ростов нигде их не принесет!!! минусуйте,но это так.

      1
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