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    «Кубань» опровергла информацию о возможном приходе Карпина

    Краснодарский клуб в официальном объявлении опроверг информацию, согласно которой Валерий Карпин рассматривался на пост наставника «Кубани».

    «Футбольный клуб «Кубань» опровергает сообщения некоторых средств массовой информации о том, что пост главного тренера нашей команды может занять Валерий Карпин.

    Этот специалист не рассматривается руководством клуба в качестве возможного наставника желто-зеленых».

    Источник: ФК «Кубань»

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    17.05.2016 12:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2016, 14:21

      Ну, молодцы! А, то просто СМИ напугали всех болельщиков других клубов
      России. Конечно, зачем рассматривать бездаря на пост тренера Кубани.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 мая 2016, 12:19

      Видимо Кубань очень боится назначать Валеру, что так быстро опровергли информацию)

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