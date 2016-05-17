«Кубань» опровергла информацию о возможном приходе Карпина

Ну, молодцы! А, то просто СМИ напугали всех болельщиков других клубов
России. Конечно, зачем рассматривать бездаря на пост тренера Кубани.
Краснодарский клуб в официальном объявлении опроверг информацию, согласно которой Валерий Карпин рассматривался на пост наставника «Кубани».
«Футбольный клуб «Кубань» опровергает сообщения некоторых средств массовой информации о том, что пост главного тренера нашей команды может занять Валерий Карпин.
Этот специалист не рассматривается руководством клуба в качестве возможного наставника желто-зеленых».