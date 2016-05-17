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    Ходжсон: «Никто не ожидал побед Дании и Греции на Евро и «Лестера» в АПЛ, так что надежда есть»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился размышлениями о шансах своих подопечных на грядущем чемпионате Европы.

    «В прошлом уже случались неожиданности: никто не ждал победы Дании на Евро-1992 или Греции на Евро-2004, никто не ждал победы «Лестера» в АПЛ.

    У всех есть надежда, все мечтают об этом, каждый должен держать в уме мысль: «А вдруг?».

    Если мы сыграем действительно хорошо, сделаем все возможное и покажем футбол, на который мы способны и который показывали в последних матчах, то кто знает, чем это кончится», – сказал Ходжсон.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.05.2016 01:03
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