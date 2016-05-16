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  • Президент «Терека»: «Матч со «Спартаком» состоится на стадионе «Закрытие-Арена»

Президент «Терека»: «Матч со «Спартаком» состоится на стадионе «Закрытие-Арена»

16 мая 2016, 17:10
25

Президент «Терека» Магомед Даудов отреагировал на решение «Спартака» отказать грозненцам в проведении тренировки на «Открытие-Арене» перед матчем 29-го тура чемпионата России.

«Ассаламу алайкум! Сегодня в Москве на стадионе «Закрытая Арена» состоится матч 29-го тура РФПЛ между командами «Терек» и «Спартак». Призываю наших земляков поддержать футбольный клуб из Грозного. Вместе мы сила! Желаем «Тереку» только победы», – сообщил Даудов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (25)
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isa361
1463408965
свиньи, что с них взять.
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PTZevolution
1463409181
"алайкум" ассалам!
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89388900185
1463410051
если бы мы так поступили уже все б л я д ь на нас наехали надеюсь ТЕРЕ их накажет по полной
Ответить
89388900185
1463410101
хорошо что есть ЦСКА который круче свинарника ни зря я болел всегда в дерби за Армейцев
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mahan
1463413537
Это слова обиженной девчонки. Ладно поплачь и все пройдет.
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lazamho
1463414748
Отметим, что в регламенте чемпионата России 2015/16, ст. 7, п. 7.6 сказано, что организатор матча обязан предоставить команде гостей футбольное поле, на котором будет проводиться матч, с необходимым оборудованием, как минимум, один раз продолжительностью от 45 минут до одного часа. В случае неблагоприятных метеоусловий (ливневый дождь, мороз и т.п.) по согласованию играющих клубов или по решению делегата команде гостей может быть предоставлено другое футбольное поле с аналогичным покрытием.
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diadushka
1463415836
это был намек) сейчас нохчи устроят "алах акбар" и тогда будет закрытая арена, так что готовиться надо.............
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Каратель помойников
1463420165
ТО ЗВЕРЯ В НЕМ РАЗБУДИЛИ,ТО ОБИЖАЕТСЯ ПО-ДЕТСКИ....
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Baggio1986
1463423128
Пасите стада свои!!!!
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Диктор
1463423154
Вот и закрыли тему Терека.
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