Президент «Терека»: «Матч со «Спартаком» состоится на стадионе «Закрытие-Арена»

Президент «Терека» Магомед Даудов отреагировал на решение «Спартака» отказать грозненцам в проведении тренировки на «Открытие-Арене» перед матчем 29-го тура чемпионата России.

«Ассаламу алайкум! Сегодня в Москве на стадионе «Закрытая Арена» состоится матч 29-го тура РФПЛ между командами «Терек» и «Спартак». Призываю наших земляков поддержать футбольный клуб из Грозного. Вместе мы сила! Желаем «Тереку» только победы», – сообщил Даудов.