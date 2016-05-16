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  • «Енисей»: «Наш клуб – не единственный, в котором пьют футболисты»

«Енисей»: «Наш клуб – не единственный, в котором пьют футболисты»

16 мая 2016, 16:49
6

Президент «Енисея» Виктор Кардашов прокомментировал слова депутата Законодательного собрания Анатолия Быкова, который обвинил игроков красноярской команды в употреблении алкоголя перед матчем с «Соколом».

«Анатолий Быков уже давно неравнодушен к «Енисею», но я спокойно отношусь к этому, он вправе высказывать свое мнение. У меня же есть право по-своему реагировать на это. Когда узнал о высказывании Быкова, позвонил директору клуба Владимиру Евтушенко и попросил, чтобы он выяснил эту ситуацию у персонала. Может, кто-то уже на расстоянии, прямо с трибуны может определить – пьян человек или нет? Я так не умею!

Футбольные люди стараются освобождать наш футбол от негатива. Стоит же сказать что-то неподтвержденное, так вся страна звонить начинает. Мне что, в суд идти и доказывать, что никто не пил? Думаю, что красноярский «Енисей» — это не единственный клуб, в котором футболист может выпить. У нас уже были подобные случаи, и когда они устанавливались, игрок нес ответственность. Так будет и сейчас. Комсомольских собраний проводить не будем, некоторые нарушения прощаются два раза – первый и последний. Санкции на футболистов будет накладывать директор клуба – это его полномочия, он заключает с футболистами контракты и вправе с них спрашивать.

В «Енисее» будут изменения, у клуба есть учредители, которые отреагируют на неудачное выступление во второй половине чемпионата. Так получилось, что дома проиграли все, что только можно. Конечно, это неприятно», – сказал Кардашов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (6)
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DIDI 23
1463410899
Алкоголь це допинг?
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Жека 35
1463413005
Уже подташнивает от педиков-стукачей в нашем спорте...
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kotmyshka
1463413253
Клуб, в котором они пили, был ночной.
Ответить
Petrak86
1463464839
«Наш клуб – не единственный, в котором пьют футболисты» и «Думаю, что красноярский «Енисей» — это не единственный клуб, в котором футболист может выпить. У нас уже были подобные случаи, и когда они устанавливались, игрок нес ответственность» абсолютно разные вещи (весь клуб пьет [регулярно] и один человек выпил и был наказан за это)... Ох уж эти заголовки...
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SE PAVLOV
1463703016
Всех расстрелять !!!
Ответить
xuba
1463778622
синики
Ответить
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