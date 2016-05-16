«Енисей»: «Наш клуб – не единственный, в котором пьют футболисты»

Президент «Енисея» Виктор Кардашов прокомментировал слова депутата Законодательного собрания Анатолия Быкова, который обвинил игроков красноярской команды в употреблении алкоголя перед матчем с «Соколом».

«Анатолий Быков уже давно неравнодушен к «Енисею», но я спокойно отношусь к этому, он вправе высказывать свое мнение. У меня же есть право по-своему реагировать на это. Когда узнал о высказывании Быкова, позвонил директору клуба Владимиру Евтушенко и попросил, чтобы он выяснил эту ситуацию у персонала. Может, кто-то уже на расстоянии, прямо с трибуны может определить – пьян человек или нет? Я так не умею!

Футбольные люди стараются освобождать наш футбол от негатива. Стоит же сказать что-то неподтвержденное, так вся страна звонить начинает. Мне что, в суд идти и доказывать, что никто не пил? Думаю, что красноярский «Енисей» — это не единственный клуб, в котором футболист может выпить. У нас уже были подобные случаи, и когда они устанавливались, игрок нес ответственность. Так будет и сейчас. Комсомольских собраний проводить не будем, некоторые нарушения прощаются два раза – первый и последний. Санкции на футболистов будет накладывать директор клуба – это его полномочия, он заключает с футболистами контракты и вправе с них спрашивать.

В «Енисее» будут изменения, у клуба есть учредители, которые отреагируют на неудачное выступление во второй половине чемпионата. Так получилось, что дома проиграли все, что только можно. Конечно, это неприятно», – сказал Кардашов.