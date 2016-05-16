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    Футболисты «Енисея» употребляли алкоголь перед матчем с «Соколом»

    Депутат Законодательного собрания Анатолий Быков остался недоволен игрой «Енисея» в домашнем матче 37-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:1). По его словам, накануне встречи футболисты красноярского клуба употребляли алкоголь.

    «В последние матчи команда играла без своего тренера. Футболистов никто не контролировал. По моей информации, несколько игроков ФК «Енисей» на решающую игру с «Соколом» вышли фактически в состоянии алкогольного опьянения. Они два дня подряд отмечали дни рождения, и к игре, мягко говоря, подошли не в лучшем самочувствии – болели с похмелья», – сказал Быков.

    Стоит отметить, что после этого поражения «Енисей» оказался в зоне вылета из Футбольной национальной лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 14:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      zadira56 16 мая 2016, 18:16

      Ого))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Илхом А 16 мая 2016, 15:46

      даааа.........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 мая 2016, 15:25

      Откат за матч водярой отдали?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 16 мая 2016, 14:52

      Спалились

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 16 мая 2016, 14:19

      Енисей Енисееей .. ты удобный Енисей.. хочешь купайся, а хочешь пей.

      5
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