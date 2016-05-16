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Агаларов: «Весь сезон судьи ошибались в пользу соперников»

16 мая 2016, 08:28
2

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов уверен, что гол, забитый из офсайда, не повлиял на исход матча с «Мордовией» (3:0).

– Чувствовалась нервозность у наших футболистов с первых минут из-за ответственности. Очень хорошо, что затем потихоньку стали приходить в себя, избавляться от этого волнения. Первый гол придал уверенности. Хорошо, что забили перед перерывом. После второго гола играли уже больше «по счету». Знали, что сильная сторона соперника – «стандарты», что много открываются за спины защитникам. Ребятам огромное спасибо за то, что выстояли и заслуженно победили в этой игре.

– Когда меняли Эбесилио на Мкртчяна, Лоренцо выказал недовольство этой заменой. По-вашему, это хорошо, что игрок недоволен заменой, или плохо?

– Когда игрок недоволен заменой, может быть, он считает, что еще в состоянии принести пользу в конкретном матче. Но когда человек показывает недовольство, а не делами что-то доказывает… У нас состоялся разговор с Эбесилио после игры. Он подошел и всем своим видом показал, что понимает, что был неправ.

– Ваш коллега из «Мордовии» сказал, что определяющим моментом в игре был первый мяч, забитый из офсайда. Считаете ли вы, что этот гол решил исход матча?

– Весь сезон судьи ошибались в пользу наших соперников. Раз в год случилось наоборот. Не скажу, что именно этот гол все решил. Да, он придал уверенности нашим игрокам. Но решающим фактором был настрой наших ребят на игру.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Россия Анжи Мордовия Агаларов Руслан
Комментарии (2)
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rusti2006
1463377535
С победой Анжи!
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Legioner-05
1463390332
Согласен, что судья ошибся, но счёт 3:0,о чем разговор. С ПОБЕДОЙ НАС! Пусть лучше займутся зенитовскими пенальтами))
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