Агаларов: «Весь сезон судьи ошибались в пользу соперников»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов уверен, что гол, забитый из офсайда, не повлиял на исход матча с «Мордовией» (3:0).

– Чувствовалась нервозность у наших футболистов с первых минут из-за ответственности. Очень хорошо, что затем потихоньку стали приходить в себя, избавляться от этого волнения. Первый гол придал уверенности. Хорошо, что забили перед перерывом. После второго гола играли уже больше «по счету». Знали, что сильная сторона соперника – «стандарты», что много открываются за спины защитникам. Ребятам огромное спасибо за то, что выстояли и заслуженно победили в этой игре.

– Когда меняли Эбесилио на Мкртчяна, Лоренцо выказал недовольство этой заменой. По-вашему, это хорошо, что игрок недоволен заменой, или плохо?

– Когда игрок недоволен заменой, может быть, он считает, что еще в состоянии принести пользу в конкретном матче. Но когда человек показывает недовольство, а не делами что-то доказывает… У нас состоялся разговор с Эбесилио после игры. Он подошел и всем своим видом показал, что понимает, что был неправ.

– Ваш коллега из «Мордовии» сказал, что определяющим моментом в игре был первый мяч, забитый из офсайда. Считаете ли вы, что этот гол решил исход матча?

– Весь сезон судьи ошибались в пользу наших соперников. Раз в год случилось наоборот. Не скажу, что именно этот гол все решил. Да, он придал уверенности нашим игрокам. Но решающим фактором был настрой наших ребят на игру.