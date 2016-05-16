Черчесов: «Хотели выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов остался доволен результатами сезона своей команды. Напомним, что «Легия» выиграла чемпионский титул, а также взяла Кубок Польши.

«Понятно, что нам сегодня обязательно нужно было выигрывать. Мы настраивались исключительно на победу. Мы заслуженно выиграли. Это был последний матч, поэтому моей задачей было сделать так, чтобы футболисты не перегорели.

Комплименты футболистам. С первого дня совместной работы мы четко знали, чего хотим: выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата. Мне остается только поздравить игроков. Они были командой. Будем двигаться дальше», – заявил Черчесов.

В заключительном матче плей-офф за 1 – 8-е места чемпионата Польши «Легия» обыграла «Погонью» со счетом 3:0.