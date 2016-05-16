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  • Черчесов: «Хотели выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата»

Черчесов: «Хотели выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата»

16 мая 2016, 07:29
11

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов остался доволен результатами сезона своей команды. Напомним, что «Легия» выиграла чемпионский титул, а также взяла Кубок Польши.

«Понятно, что нам сегодня обязательно нужно было выигрывать. Мы настраивались исключительно на победу. Мы заслуженно выиграли. Это был последний матч, поэтому моей задачей было сделать так, чтобы футболисты не перегорели.

Комплименты футболистам. С первого дня совместной работы мы четко знали, чего хотим: выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата. Мне остается только поздравить игроков. Они были командой. Будем двигаться дальше», – заявил Черчесов.

В заключительном матче плей-офф за 1 – 8-е места чемпионата Польши «Легия» обыграла «Погонью» со счетом 3:0.

Источник: ФК «Легия»
Европа Легия Погонь Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Garrincha58
1463378421
Черчесова надо в Зенит он там точно наведет порядок или вообще все испортит но так как сейчас точно не должно быть играют по настроению через немогу
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Garrincha58
1463378460
Поздравляем с дублем!!!
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RedWhiteFanS
1463379188
Он везде наведет порядок.
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ДСА
1463379424
В Польше Черчесов безоговорочно - ВЕЛИКИЙ !
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Pro100Kid
1463379874
Что тут сказать - молодец Черчесов! Авось дорастет до какого-нибудь чемпионата из топ-5
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семенчик
1463384006
Ну что сказать молодец!
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bolela_16
1463384577
Поздравления и так держать!!!
Ответить
firs04
1463385371
молоток!!!
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ARMEN13
1463385378
СЛАВА СЛАВЕ!!!
Ответить
Пчела 672
1463391615
Саламыч)) максималист))
Ответить
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