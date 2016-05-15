«Легия» под руководством Черчесова стала чемпионом Польши

Ничего особенного, они б и без Черчесова стали чемпионом...
«Легия» в последнем 37-м туре чемпионата Польши нанесла поражение «Погоню» (3:0) и оформила чемпионский титул.
Напомним, что главным тренером варшавской команды является экс-наставник «Спартака», «Терека», «Амкара» и «Динамо» Станислав Черчесов. Российский специалист возглавил польский клуб в начале октября 2015-го года и сходу сумел завоевать с ней золотые медали и Кубок Польши.
MISTRZ, MISTRZ, LEGIA MISTRZ!!! pic.twitter.com/7huxbmyEvF— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 15 мая 2016 г.