«Легия» под руководством Черчесова стала чемпионом Польши

«Легия» в последнем 37-м туре чемпионата Польши нанесла поражение «Погоню» (3:0) и оформила чемпионский титул.

Напомним, что главным тренером варшавской команды является экс-наставник «Спартака», «Терека», «Амкара» и «Динамо» Станислав Черчесов. Российский специалист возглавил польский клуб в начале октября 2015-го года и сходу сумел завоевать с ней золотые медали и Кубок Польши.