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    «Легия» под руководством Черчесова стала чемпионом Польши

    «Легия» в последнем 37-м туре чемпионата Польши нанесла поражение «Погоню» (3:0) и оформила чемпионский титул.

    Напомним, что главным тренером варшавской команды является экс-наставник «Спартака», «Терека», «Амкара» и «Динамо» Станислав Черчесов. Российский специалист возглавил польский клуб в начале октября 2015-го года и сходу сумел завоевать с ней золотые медали и Кубок Польши.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 20:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 мая 2016, 00:13

      Ничего особенного, они б и без Черчесова стали чемпионом...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 мая 2016, 00:09

      Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 16 мая 2016, 00:01

      Интересно будет в Лиге Чемпионов посмотреть на них.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 мая 2016, 23:42

      Молодца!!!Поздравляю!!!!Может его в сборную?Хуже не будет)))ахахха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      АНДО 15 мая 2016, 22:27

      ТРОЙКА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ РОССИИ: НА 1 МЕСТЕ БЕРДЫЕВ НА 2 СЛУЦКИЙ НА 3 ЧЕРЧЕСОВ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 15 мая 2016, 22:20

      Молодец ! Поздравляю!!! Пора на повышение идти!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 15 мая 2016, 22:07

      Молодец!!! А руководство Динамо... Кого сейчас вы хотите видеть на посту главного тренера?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 15 мая 2016, 22:04

      А что С,Черчесов первый Российский тренер завоевавший золото в иностранном чемпионате???

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      telepuzoooo 15 мая 2016, 21:49

      А Динамо тем временем приоткрыла створки ворот в ФНЛ

      2
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      Рейтинг: +354

      valike35 15 мая 2016, 21:47

      Молодец! Поздравляю!!!

      1
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