Виллаш-Боаш: «Участие Малафеева в матче с «Динамо» маловероятно»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что голкипер Вячеслав Малафеев вряд ли получит возможность принять участие в последнем матче сезона против «Динамо» в рамках 30-го тура РФПЛ. Напомним, страж ворот петербургской команды принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Сегодня после домашней игры 29-го тура с «Локомотивом» (1:1) на стадионе «Петровский» состоялось прощальное чествование 37-летнего футболиста.

«Скорее это маловероятно. Мы продолжаем борьбу за определенные позиции, а Слава много пропустил в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, мышцами и спиной, и во многом поэтому он решил уйти и завершить карьеру. Я подумаю, но не могу ничего обещать, потому что мы продолжаем играть. Мы не обсуждали это. Возможно, поговорим на предстоящей неделе», – отметил Виллаш-Боаш.