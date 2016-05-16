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  • Виллаш-Боаш: «Участие Малафеева в матче с «Динамо» маловероятно»

Виллаш-Боаш: «Участие Малафеева в матче с «Динамо» маловероятно»

16 мая 2016, 01:53
5

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что голкипер Вячеслав Малафеев вряд ли получит возможность принять участие в последнем матче сезона против «Динамо» в рамках 30-го тура РФПЛ. Напомним, страж ворот петербургской команды принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Сегодня после домашней игры 29-го тура с «Локомотивом» (1:1) на стадионе «Петровский» состоялось прощальное чествование 37-летнего футболиста.

«Скорее это маловероятно. Мы продолжаем борьбу за определенные позиции, а Слава много пропустил в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, мышцами и спиной, и во многом поэтому он решил уйти и завершить карьеру. Я подумаю, но не могу ничего обещать, потому что мы продолжаем играть. Мы не обсуждали это. Возможно, поговорим на предстоящей неделе», – отметил Виллаш-Боаш.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Локомотив Малафеев Вячеслав Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (5)
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renepjd
1463365468
За какие позиции продолжают борьбу?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463372143
Малофеев помнит: 7:1.
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nemolod
1463385426
Еще неизвестно,какая сложится тупнирная ситуация перед последним туром,а то может быть и "ржавому погоняле" не будет смысла появляться на матче-Богданыч и один справится!
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alp
1463389681
боаш не справляется со своими обязанностями...
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