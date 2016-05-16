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    Мухаметшин: «Можно подумать, что «Мордовию» намеренно сплавляют»

    Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин заявил, что из-за судейских ошибок в матче 29-го тура против «Анжи» (0:3) у него сложилось впечатление, будто саранскую команду намеренно сплавляют. Напомним, первый гол махачкалинцы забивали из стопроцентного офсайда.

    – Все видели, как все у нас в российском чемпионате происходит. Ну, что тут комментировать?

    – Вы подходили после матча к арбитру Павлу Кулалаеву, который судил на линии, и спрашивали, почему он не зафиксировал офсайд, хотя четко видел момент. Что судья ответил?

    – Ничего он не мог ответить. Потому что он сам прекрасно видел этот момент. Даже видео не надо смотреть...

    – У вас не сложилось впечатление, что «Мордовию» сплавляли?

    – Думаю, не только у меня – у многих такое впечатление осталось. Не говорю, что мы провели сумасшедший матч, но ребята боролись. Только на результат повлияли совсем другие люди.

    – Что дальше?

    – Нам только побеждать нужно в последнем туре. И надеяться на поражение других команд.

    – А что касается судейства – чего ждете?

    – Про судейство даже не знаю, что и говорить.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.05.2016 00:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 16 мая 2016, 05:09

      Первый год слежу за РФПЛ, оказывается такое дерьмо. Футбол превратили в срачь. Рыба гниет с головы. Голова находится в Кремле и Питере.

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      Рейтинг: +210

      castromen 16 мая 2016, 04:58

      Не надо было гинеровцам сливать матчи.Карма.

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