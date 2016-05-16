Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малафеев: «Во время круга почета перед глазами пролетела вся футбольная жизнь»

Малафеев: «Во время круга почета перед глазами пролетела вся футбольная жизнь»

16 мая 2016, 00:19
2

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал об эмоциях, которые он испытал во время церемонии прощания по завершении матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). Напомним, страж ворот завершит карьеру по окончании этого сезона. Игра против железнодорожников стала для него последней перед своими болельщиками.

«Все эмоции остались на поле. Перед игрой были мысли, смогу ли сдержаться и не поддаться сильным эмоциям во время прощания, но как только объявили о церемонии и я вышел на поле, не сумел сдержаться. Действительно, все получилось очень эмоционально.

Пока бежал круг почета, перед глазами вся футбольная жизнь пролетела. Вроде бы провел долгую карьеру, сыграл так много матчей, но теперь, в 37 лет, все вдруг закончилось. С одной стороны, радостное событие. Все прошло замечательно, стадион меня приветствовал. С другой, какая-то грусть остается. Наверное, нужно, чтобы просто прошло несколько дней. Я понимал, что рано или поздно этим все кончится, но никак не решался поставить точку.

Разговор о выходе на замену был. Если бы «Зенит» вел с преимуществом в два-три мяча в концовке, то мог бы выйти на замену на последней минуте. Я даже попросил судью: «Если я буду стоять на бровке, а мяч все никак не выйдет за поле, прошу вас, не свистите!». Он, конечно, посмеялся», – сказал Малафеев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Малафеев Вячеслав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hmelarj
1463347727
Комментарий удален.
Ответить
арейская
1463356180
Да, жаль расставаться с таким голкипером, думаю в памяти болельщиков "Зенита", и не только их, Слава останется надолго! Здоровья тебе, Слава, и долгой счастливой жизни!!!
Ответить
Главные новости
Московский клуб думает о назначении Бердыева
23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
22:48
Слуцкий возглавил новую команду
22:27
4
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
4
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
2
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Все новости
Все новости
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
22:36
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
21:59
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
1
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
2
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
5
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
6
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
13
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
6
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+