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    Малафеев: «Во время круга почета перед глазами пролетела вся футбольная жизнь»

    Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал об эмоциях, которые он испытал во время церемонии прощания по завершении матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). Напомним, страж ворот завершит карьеру по окончании этого сезона. Игра против железнодорожников стала для него последней перед своими болельщиками.

    «Все эмоции остались на поле. Перед игрой были мысли, смогу ли сдержаться и не поддаться сильным эмоциям во время прощания, но как только объявили о церемонии и я вышел на поле, не сумел сдержаться. Действительно, все получилось очень эмоционально.

    Пока бежал круг почета, перед глазами вся футбольная жизнь пролетела. Вроде бы провел долгую карьеру, сыграл так много матчей, но теперь, в 37 лет, все вдруг закончилось. С одной стороны, радостное событие. Все прошло замечательно, стадион меня приветствовал. С другой, какая-то грусть остается. Наверное, нужно, чтобы просто прошло несколько дней. Я понимал, что рано или поздно этим все кончится, но никак не решался поставить точку.

    Разговор о выходе на замену был. Если бы «Зенит» вел с преимуществом в два-три мяча в концовке, то мог бы выйти на замену на последней минуте. Я даже попросил судью: «Если я буду стоять на бровке, а мяч все никак не выйдет за поле, прошу вас, не свистите!». Он, конечно, посмеялся», – сказал Малафеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2016 00:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 мая 2016, 02:49

      Да, жаль расставаться с таким голкипером, думаю в памяти болельщиков "Зенита", и не только их, Слава останется надолго! Здоровья тебе, Слава, и долгой счастливой жизни!!!

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 16 мая 2016, 00:28

      Комментарий удален.

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