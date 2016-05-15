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    Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион

    Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион по окончании домашнего матча 33-го тура турецкой Суперлиги против «Истанбула ББ» (1:2), сообщает svopi.ru. Таким образом фанаты проявили реакцию на поражение своих любимцев.

    Больше всего поклонников «Эскишехирспора» вывело из себя то, что решающий гол команда пропустила за минуту до окончания встречи. В качестве мести было решено поджечь арену клуба, в результате чего в центре сооружения возникла огненная воронка.

    Отметим, что после сегодняшней неудачи клуб из Эскишехира переместился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. Клубная пресс-служба на данный момент не дает никаких комментариев по поводу случившегося.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 23:05
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 16 мая 2016, 07:50

      Никто не в курсе, в Берлине стадион цел, после вчерашнего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 16 мая 2016, 04:59

      Спартаку у турок есть чему поучиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 16 мая 2016, 00:56

      Куда наша цивилизация катиться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 мая 2016, 00:12

      нет слов...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ШарКий вояж в ТуЛузу 16 мая 2016, 00:12

      ...но есть +50 за коммент.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > ШарКий вояж в ТуЛузу 16 мая 2016, 00:38

      дааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2016, 23:43

      Животные. Быть владельцем футбольного клуба в Турции никогда бы не взялся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 15 мая 2016, 23:40

      И никто не тушит, у нас вот на РФПЛ, пожарные стоят с конусами(не знаю как называются правильно) и в полной амуниции!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      ЗАВЕН 15 мая 2016, 23:39

      тупые турки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Мы Русские 15 мая 2016, 23:36

      Евросоюз им подавай...каменный век, дикари и полное попустительство правительства.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +358

      Финт > Мы Русские 16 мая 2016, 00:23

      В точку

      -1
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