Сафонов считает, что «Анжи» уверенно выиграет у «Мордовии»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 29-го тура российской Премьер-лиги между «Анжи» и «Мордовией» закончится уверенной победой махачкалинцев со счетом 2:0.

«Игра жизни и смерти для обоих коллективов, но мне кажется, что хозяева поля победят уверенно. Игра будет на нервах, но «Анжи» сможет выжать из нее максимум», – заявил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 29-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».