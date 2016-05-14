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    Мостовой: «Смолов – один из тех, кто готов играть почти в каждом клубе Европы»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал успехи нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который забил 20 голов и на сегодняшний день лидирует в списке бомбардиров РФПЛ.

    «В чем секрет Смолова? Взялся за ум. Это раз. А второе: он сейчас просто получает удовольствие от футбола. Задатки у него всегда были. Даже когда он играл в «Динамо», было видно, что это хороший нападающий. В начале нынешнего сезона его ставили на левый край. Я много раз говорил, что Смолов может играть и на острие, под нападающим. Теперь стал забивать на новой позиции.

    Футбол не обманешь – если есть потенциал и все нормально с головой, то рано или поздно это проявится. Радует, что Смолов забивает очень хорошие мячи: игровые и разнообразные. Федор – один и тех, кто готов играть почти в любом клубе Европы», – сказал Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.05.2016 23:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2016, 10:09

      Он то готов-но думаю Европейские клубы не готовы еще к такому.

      0
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 15 мая 2016, 09:54

      Федя дави!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 мая 2016, 07:56

      Обстановка в клубе располагает...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Zёnя 15 мая 2016, 07:20

      "...Смолов забивает очень хорошие мячи: игровые и разнообразные...", а также из офсайда

      0
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Zёnя 15 мая 2016, 08:55

      Не плакай. Можно подумать раньше никогда, ни у одного клуба подобных ситуаций не было. Его задача была забить - он ее выполнил, а следить за офсайдом не его работа.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zёnя 15 мая 2016, 10:11

      Да согласен-после случая когда он с трех метрового офсайта забил и умолчал еще об этом-он как личность уже потерял себя и на его игру мне сейчас наплевать-пусть сам вариться в этой жиже.

      -1
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > Диктор 15 мая 2016, 14:04

      Читает он тебя и плачет. САМ Дырктор его не уважает.

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Диктор 15 мая 2016, 14:06

      ой спать не будет ночами

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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 мая 2016, 03:13

      Ну никак не могу понять, почему мы должны поставлять Европе хорошие кадры, они что нам самим не нужны? Ну ладно, якобы как на стажировку на сезон-два можно и отдать, а потом возвращайся и играй во благо Родины, у нас-же подчас получается, что возвращаются уже как отработанный материал, а то и вовсе в предпенсионном возрасте, ну и где здесь выгода?

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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > арейская 15 мая 2016, 08:58

      Выгода для игрока. Поиграть в более сильном чемпионате. Кстати, нет ни одного чемпионата в мире, не поставляющего хорошие кадры другим чемпам. Даже испанцы едут в другие страны.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 мая 2016, 00:30

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