В чемпионате Испании распределены еврокубковые места

После сегодняшних матчей Примеры определилось положение команд в зоне еврокубков.

«Барселона», «Реал» и «Атлетико» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов, а «Вильярреал» уже не потеряет четвертую строчку, дающую право на участие в квалификации ЛЧ.

«Атлетик» финишировал пятым и попал в групповую стадию Лиги Европы, «Сельта» осталась шестой и теперь ждет завершения финала Кубка Испании. В том случае, если финал выиграет «Барселона», то «Сельта» стартует в Лиге Европы с группового этапа, а «Севилья» отправится в квалификацию. Если обладателем Кубка станет «Севилья», то именно она попадет в групповой этап, а «Сельте» придется начать свои выступления с 3-го раунда квалификации турнира.

При этом «Севилья» еще имеет шанс попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Произойдет это, если команда Унаи Эмери выиграет у «Ливерпуля» в финале Лиги Европы.