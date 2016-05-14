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    В чемпионате Испании распределены еврокубковые места

    После сегодняшних матчей Примеры определилось положение команд в зоне еврокубков.

    «Барселона», «Реал» и «Атлетико» сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов, а «Вильярреал» уже не потеряет четвертую строчку, дающую право на участие в квалификации ЛЧ.

    «Атлетик» финишировал пятым и попал в групповую стадию Лиги Европы, «Сельта» осталась шестой и теперь ждет завершения финала Кубка Испании. В том случае, если финал выиграет «Барселона», то «Сельта» стартует в Лиге Европы с группового этапа, а «Севилья» отправится в квалификацию. Если обладателем Кубка станет «Севилья», то именно она попадет в групповой этап, а «Сельте» придется начать свои выступления с 3-го раунда квалификации турнира.

    При этом «Севилья» еще имеет шанс попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Произойдет это, если команда Унаи Эмери выиграет у «Ливерпуля» в финале Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      valike35 15 мая 2016, 00:01

      Стабильно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 14 мая 2016, 22:43

      Поправочка! Севилья не осталась без еврокубков, выйдя в финал Кубка Короля и заняв при этом в чемпионате 7-е место, они обеспечили себе участие в ЛЕ на следующий сезон!

      2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 14 мая 2016, 22:31

      Комментарий удален.

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