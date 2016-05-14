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    Малафеев займет место в воротах «Зенита» в игре с «Локомотивом»

    Многолетний голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев, который завтра завершит карьеру, сыграет с первых минут в составе петербургской команды в матче 29-го тура РФПЛ против «Локомотива». Тренерский штаб сине-бело-голубых в первую очередь рассматривает именно такой вариант. Но также не исключено, что 37-летний страж ворот выйдет на замену.

    По завершении поединка с железнодорожниками ветеран совершит круг почета на «Петровском» в качестве прощания с болельщиками, а также состоится чествование вратаря. В нынешнем сезоне Малафеев на поле до сих пор не появлялся. Последний раз он защищал ворота «Зенита» в мае прошлого года как раз в игре с «Локомотивом» (1:0).

    Малафеев является обладателем абсолютного рекорда по количеству проведенного времени на поле в составе петербургского клуба среди всех его бывших и нынешних игроков. В его активе – 39 167 минут в 442-х сыгранных матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2016 18:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +368

      mik1954 15 мая 2016, 09:25

      Спасибо Слава за все !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 15 мая 2016, 09:17

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 14 мая 2016, 22:31

      Слава красава респект и уважуха!!!!

      2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 мая 2016, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как жишь он с такими рогами в воротах стоял???Перекладина не мешала???

      -10
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Тяп-Ляп. 15 мая 2016, 00:25

      Надо тебе интернет отключить,чтоб гадости не писал!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Тяп-Ляп. 15 мая 2016, 09:46

      с тобой что-ли? сходи от грязи умойся, говнюк

      -1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 14 мая 2016, 19:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В перерыве поиграет)))))))))

      -6
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > ильиных 15 мая 2016, 00:27

      Можешь сам в перерыве во дворе консервную банку попинать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > ильиных 15 мая 2016, 07:27

      Ахаха

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 14 мая 2016, 19:24

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      Ну и зачем оно? Упустят из-за этого все шансы на ЛЧ.

      -6
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Freyk 15 мая 2016, 00:27

      Возможно и да...

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 мая 2016, 19:05

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      Всёё,вешает рога на гвоздь.

      -8
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Тяп-Ляп. 15 мая 2016, 00:28

      Рядом с твоими не повесит!)))

      0
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 14 мая 2016, 18:53

      Легенда Питера)

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