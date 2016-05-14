Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»

Экс-форвард «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Мартин Палермо получил назначение на пост главного тренера «Унион Эспаньолы». Соглашений специалиста с чилийским клубом будет действовать до конца 2017-го года.

Напомним, что в 2014-2015-м годах Палермо возглавлял аргентинский «Арсенал Саранди», покинув который по сегодняшний день находился без работы.

В течении карьеры игрока Палермо защищал цвета таких клубов, как «Бока Хуниорс», «Эстудиантес», «Вильярреал», «Бетис» и «Алавес», завоевав несколько титулов чемпиона Аргентины, дважды победив в Кубке Либертадорес и один раз в Южноамериканском кубке.