Гвардиола: «Время, проведенное в «Баварии», останется в моей памяти навсегда»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола накануне матча 34-го тура Бундеслиги «Ганновером» отметил, что команда постарается порадовать своих болельщиков хорошей игрой в последнем поединке сезона.

«Если ты стал чемпионом Германии, ты просто обязан закатить большую вечеринку. Будет отлично, если нам удастся порадовать болельщиков, показав в последнем матче сезона отличную форму и хороший футбол.

Проведенное здесь время – прекрасно, оно навсегда останется в моей памяти», – сказал Гвардиола.