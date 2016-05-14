Мойес: «Я вел переговоры с парой клубов»

Бывший тренер «Реала Сосьедад» Дэвид Мойес рассказал о своем будущем. Ранее появлялась информация о том, что он может возглавить «Эвертон», где уже работал ранее.

«Я бы хотел получить захватывающую работу, которая заставит меня почувствовать, что я сделал правильный выбор. Так что кто знает? Я открыт для разной работы.

Я вел переговоры с парой клубов, но должен сделать правильный выбор. Я подожду и посмотрю, что будет. Я не спешу. Посмотрю, что будет летом и что придется мне по вкусу»,– сказал Мойес.