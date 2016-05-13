Болельщики «Кубани» смогут посетить матч с «Динамо» бесплатно

«Кубань» предлагаем своим болельщикам бесплатный вход на матч 29-го тура РФПЛ против «Динамо».

«Многие болельщики уже успели окрестить предстоящую игру «матчем жизни», и она вызывает колоссальный интерес у футбольной общественности нашей страны.

Специально для болельщиков, которые готовы быть рядом с командой в сложнейшем поединке, руководство клуба подготовило специальную акцию: все, кто планирует прийти на стадион «Кубань» поддержать желто-зеленых, смогут получить пригласительные билеты на матч совершенно бесплатно», – сказано в объявлении на официальном сайте «Кубани».

Билеты можно будет получить в кассах стадиона и в официальном магазине клубной атрибутики. Один человек может взять не более четырех билетов.

Перед 29-м туром «Кубань» находится в зоне вылета и отстает от «Динамо» на два очка. Матч состоится в понедельник, 16 мая. Начало – в 19:30 по московскому времени.