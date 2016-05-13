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    Болельщики «Кубани» смогут посетить матч с «Динамо» бесплатно

    «Кубань» предлагаем своим болельщикам бесплатный вход на матч 29-го тура РФПЛ против «Динамо».

    «Многие болельщики уже успели окрестить предстоящую игру «матчем жизни», и она вызывает колоссальный интерес у футбольной общественности нашей страны.

    Специально для болельщиков, которые готовы быть рядом с командой в сложнейшем поединке, руководство клуба подготовило специальную акцию: все, кто планирует прийти на стадион «Кубань» поддержать желто-зеленых, смогут получить пригласительные билеты на матч совершенно бесплатно», – сказано в объявлении на официальном сайте «Кубани».

    Билеты можно будет получить в кассах стадиона и в официальном магазине клубной атрибутики. Один человек может взять не более четырех билетов.

    Перед 29-м туром «Кубань» находится в зоне вылета и отстает от «Динамо» на два очка. Матч состоится в понедельник, 16 мая. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Кубань»

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    13.05.2016 21:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 15 мая 2016, 00:48

      Чудесная новость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 мая 2016, 06:24

      И счёт известен заранее?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 мая 2016, 03:55

      матч сезона , выигрывай и уходи из зоны вылета , а если не выигрывать то пердив..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 мая 2016, 22:26

      Что , народ совсем перестал ходить на российский футбол?

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 13 мая 2016, 22:09

      кубань 0 - 0 динамо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 13 мая 2016, 21:52

      Щедро

      0
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