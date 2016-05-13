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    Бывший тренер «Ростова»: «Не удивлюсь, если игрокам подсыпят допинг. Это происки конкурентов»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев прокомментировал ситуацию с вызовом на допинг-тест 11 игроков ростовчан после победного матча с «Динамо».

    «Вся эта история с допингом в Ростове – это не происки ФИФА. Для меня сомнений нет, что это работа какого-то из двух других клубов, которые претендуют на чемпионство. Закрались сомнения – как бы не обоих. Раньше не было таких прецедентов. На допинг-тест брали одного-двух игроков, но чтобы 11… И происходит это тогда, когда «Ростов» борется за золотые медали. Понятно, что это происходит с подачи власть имущих. Могут ли футболисты «Ростова» принимать допинг? Я об этом не знаю.

    То, что «Ростов» возьмет в последних играх шесть очков, сомнений нет. А вот наберет ли ЦСКА – вопрос. «Зенит» пусть набирает. Даже при условии, если питерцы наберут максимум очков при 100-процентном результате у «Ростова», то они все равно не станут чемпионами.

    Не удивлюсь, если у кого-нибудь найдут допинг. И не потому, что игроки принимали запрещенные препараты, а потому, что все могут подсыпать. Ведь приехали люди из ФИФА. Люди, которые расшевелили этот улей, из очень властных структур. А дальше уже додумывайте. Но раз уже начали, то они пойдут до конца», – выразил мнение Андреев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2016 17:27
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 13 мая 2016, 23:46

      такое возможно только в России..

      1
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 13 мая 2016, 23:03

      Не ожидал такого свинства от Зенита,,,,,а то что это всё затеяли с подачи Миллера однозначно

      2
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      Рейтинг: +48

      20012345 13 мая 2016, 22:55

      Боятся с*** второго Рубина! Бердыев способен взять и Лигу Чемпионов! Надо дать подняться Русскому футболу, игрокам, баллам за Россию. Это лучший тренер 10-летия! Ростов наверху таблицы с Бердыевым - ожидаемый результат. Неожиданно было назначение на последнюю в таблице команду. Мы ждали этого, так все и вышло! Бердыева в сборную! и мы победим чемп мира :) ! и заработает страна и (некоторые) люди бабла

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 мая 2016, 20:57

      Наверняка Обама, Поветкину уже сыпанул.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 13 мая 2016, 21:11

      Да 100 пудов Обама подослал .Знает,пиндос,как нас побольнее ударить.Ну ничего,скоро Цска и Зенит всех победит в мире. Насыпем их Филадельфии мельдония в суп перед матчем.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 13 мая 2016, 21:19

      Одного не пойму , весь мир применяет же какай -то другой препарат, разрешенный, чтобы восстанавливаться.
      А наши все мельдоний, что мозгов не хватает, открыть медицинскую книжку и найти разрешенный аналог или собрались одни дураки, лодыри и по..исты.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 13 мая 2016, 21:28

      Можете себе представить-Мутко и книжка? Это не как день и ночь,это как самовар и Туманность Андромеды)))

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 13 мая 2016, 21:36

      Так и вокруг себя собрал таких-же.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 13 мая 2016, 21:47

      Это типа-по парням и девушки))

      0
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      Рейтинг: +10

      chera373 13 мая 2016, 20:57

      нам такой футбол не нужен-не ходить на матчи

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > chera373 13 мая 2016, 21:32

      А много ли ходит?

      0
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 13 мая 2016, 20:47

      балаган...и там...и тут)

      -1
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 13 мая 2016, 19:42

      ГАЗПРОМ РУЛИТ ЧТО ЕЩЁ СКАЖЕШ,

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 мая 2016, 19:33

      Вообще-то, под подозрением еще две команды, также претендующие на еврокубки.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 19:32

      Заговор -ужас.Вот я посмеюсь над вами если ничего не обнаружат.

      -2
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      Рейтинг: +28

      RNDRSM 13 мая 2016, 19:20

      Иржи Дворжак отказался называть имена лиц, которые доложили о том, что игроки «Ростова», возможно, употребляли запрещённый препарат.
      «Простите, но я не могу вам сказать название клуба, чьи представители приехали вместе с людьми из футбольного союза из этических соображений.»
      Мрази конченые просто. Уёбищный чемпионат. Как угодно только не на поле.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > RNDRSM 13 мая 2016, 19:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А на поле вы тоже не честно выигрываете.Факт -это игра со Спартаком.

      -5
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      Рейтинг: +28

      RNDRSM > Диктор 13 мая 2016, 19:36

      Иди нахуй, свин

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > RNDRSM 13 мая 2016, 21:30

      Кусай за.............провинция.

      -3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 14 мая 2016, 12:59

      И Спартак тоже не честно выигравает. Факт-это игра со Спартаком в первом круге.

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