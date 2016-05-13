Манчини: «Сомневаюсь, что в следующем сезоне «Интер» сможет войти в тройку лидеров Серии А»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини выразил сомнение, что в следующем сезоне его команде удастся обойти в турнирной таблице «Ювентус», «Рому» и «Наполи».

«В этом сезоне мы заложили фундамент на будущее. Но команда станет еще лучше, если мы сможем усилить несколько позиций в летнее трансферное окно.

В этом году «Ювентус», «Рома» и «Наполи» обошли нас, но мало кто знает, с какими проблемами нам пришлось столкнуться. Сомневаюсь, что нам удастся опередить эти команды и в следующем сезоне», – сообщил Манчини.