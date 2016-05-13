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    Стогниенко присоединился к Уткину и Елагину на Eurosport

    Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко будет работать на телеканале Eurosport.

    В ближайшее время Стогниенко, ранее объявивший о своем уходе с «Матч ТВ», прокомментирует в прямом эфире встречу 1/2 финала юношеского чемпионата Европы U-17 (18 мая), игры MLS «Чикаго Файр»«Хьюстон Динамо» (22 мая) и «Нью-Йорк Сити»«Реал Солт Лэйк» (3 июня).

    Дебют комментатора на Eurosport состоится 14 мая на матче Бундеслиги «Вердер»«Айнтрахт».

    «Я работал на Eurosport в юности, сохранил о тех временах самые теплые воспоминания и очень рад вернуться в редакцию. Комментатору, чтобы находиться в форме, необходима постоянная практика. Благодаря Eurosport эта практика у меня будет», – сообщил Стогниенко.

    Источник: Eurosport.ru

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    13.05.2016 12:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 мая 2016, 14:35

      ВСЕ ОТ КАНДЕЛАКИ РАЗБЕЖАЛИСЬ))))
      ОДНИ ЧЕРДАКОГЕНИЧИ ОСТАЛИСЬ))))
      ДА ЕЩЕ ЗЕНИТОВСКИЙ ТРОЛЬ ОРЛОФФ))) АХА-ХА

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 13 мая 2016, 14:25

      этот еанал смотрят единицы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 мая 2016, 14:08

      Видимо правильное решение. Скоро все нормальные комментаторы уйдут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -16

      scikuni 13 мая 2016, 14:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      скатился вовчик

      -4
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 13 мая 2016, 13:50

      Правильно сделал матч ТВ,это просто шляпа!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > stanislav2017 13 мая 2016, 14:44

      Казнить нельзя помиловать?)))

      2
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      Рейтинг: +8

      pavel8492 13 мая 2016, 13:12

      евроспорт же не показывает бундеслигу?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 12:47

      Молодцы, нафиг это СРАМТВ, вот что значит поставь бабу руководить, так же и у ЛОКО было, всех тренеров поувольняла!!!

      7
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