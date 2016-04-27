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    Стогниенко: «Обстоятельства сложились таким образом, что я решил покинуть «Матч ТВ»

    Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о причинах своего ухода с телеканала «Матч ТВ».

    «Прежде всего я хотел бы извиниться, что сразу не прокомментировал происходящее. Однако информация о моем уходе с «Матч ТВ», к сожалению, стала известна раньше, чем я успел уладить кое-какие формальности. Хотелось бы лишь один раз рассказать о ситуации и на этом остановиться.

    Я еще на протяжении двух недель, согласно трудовому законодательству Российской Федерации, остаюсь работником «Матч ТВ» и в течение этого времени собираюсь самым добросовестным и тщательным образом выполнять свои обязанности. У меня нет и не было никаких конфликтов ни с одним человеком в холдинге «Матч», нет никаких претензий, как, надеюсь, их нет и у «Матч ТВ» к моей работе. Я сохраняю самые добрые отношения со всей дирекцией трансляций, в штате которой числился, и с другими отделами телеканала, где работает много моих друзей. Желаю им удачи, а всему холдингу – процветания.

    Я благодарен «Матч ТВ» за осеннее приглашение на работу. Оно позволило попробовать себя сразу в нескольких областях спортивного телевидения: в комментариях, ведении программ и производстве документальных фильмов. Однако обстоятельства сложились таким образом, что, тщательно все взвесив, я принял решение покинуть «Матч ТВ» и вернуться на ВГТРК. На Шаболовке я проработал 11 лет и, конечно, ВГТРК – самая важная компания в моей скромной телевизионной карьере.

    И, наверное, самое главное: я получил большое количество слов поддержки от самых разных (по большей части — незнакомых) людей, которые пишут, что считают меня хорошим комментатором и, судя по всему, неплохим человеком. Это для меня даже важнее. Спасибо!» – сказал Стогниенко.

    Источник: Footballreview.ru

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    27.04.2016 16:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +348

      343443 27 апреля 2016, 21:15

      обидно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 27 апреля 2016, 20:40

      Владимир один из лучших футбольных комментаторов. Теперь, к сожалению будем очень редко его слышать. Пострадают болельщики.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 27 апреля 2016, 19:25

      скорее всего попросили его

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 27 апреля 2016, 19:18

      Красиво ушёл)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 27 апреля 2016, 18:57

      Это пожалуй лучший комментатор в стране

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 27 апреля 2016, 18:55

      жалко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 27 апреля 2016, 18:04

      жаль, что не часто будем слышать комментарии Володи. Жаль, очень жаль. Стогниенко- один из лучших комментаторов, и человек, который тонко разбирается в футболе

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      SHAR522 27 апреля 2016, 18:03

      Мутная история.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Academ 27 апреля 2016, 17:32

      Стогниенко - лучший!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 апреля 2016, 17:16

      Самое главное, что мы будем видеть и слышать такого прекрасного комментатора
      и ведущего программ о футболе. Желаю Владимиру Стогниенко успехов в его
      работе в компании ВГТРК.

      6
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