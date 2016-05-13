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    Борис Игнатьев: «В «Зените» есть звезды, обеспечивающие результат, но армейцы – монолит»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен в том, что чемпионом России в текущем сезоне станет ЦСКА. Что касается второй строчки турнирной таблицы, то ее, по мнению специалиста, займет «Ростов».

    – Кто по игре больше заслуживает золота?

    – ЦСКА.

    – Почему?

    – В «Зените» есть звезды, которые обеспечивают результат. Но армейцы – монолит. Там яркие футболисты изумительно встроены в командную игру. В этом главное отличие ЦСКА от «Зенита».

    – А «Ростов"?

    – Думаю, вторую строчку он уже не уступит. Козыри «Ростова» – великолепная «физика», тактическая выучка и безукоризненная дисциплина каждого игрока. Вне зависимости от возраста, амплуа, зарплаты… Как же здорово действует команда при выходе из обороны в атаку или потере мяча! Ну а третий гол в ворота «Динамо» – просто шедевр! Отмечу не только индивидуальное мастерство Могилевца, но и его колоссальную психологическую уверенность. В штрафной разобрался с защитниками без паники, суеты – и выдал пас Кудряшову.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2016 06:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 10:00

      Род натиском Ростова монолит развалился на 2 кучи,а Зенит на 3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 мая 2016, 09:26

      Ростсельмаш будет чемпионом!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > timurcet 13 мая 2016, 13:46

      Слишком много юмористических передач смотришь.

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 мая 2016, 07:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Армейцы-говнолит.

      -7
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Тяп-Ляп. 13 мая 2016, 07:38

      Себя понюхай.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тяп-Ляп. 13 мая 2016, 09:08

      Родители тебя делали так, тяп-ляп! Теперь это сказывается.

      1
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