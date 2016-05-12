Лодыгин, Смольников и Шатов получили звания мастеров спорта России

Игроки «Зенита» Юрий Лодыгин, Игорь Смольников и Олег Шатов получили звания мастеров спорта России. Соответствующий приказ сегодня был подписан министром спорта РФ Виталием Мутко.

Напомним, что звание «Мастер спорта России» присваивается игрокам, занявшим с первого по четвертое место в национальном чемпионате или Кубке. При этом, обязательным условием является минимум 30% сыгранных матчей в турнире.

Лодыгин, Смольников и Шатов в составе петербургского клуба завоевывали «серебро» Премьер-лиги в сезоне-2013/14. В прошлом сезоне они становились победителями турнира, а второго мая нынешнего года игроки стали обладателями Кубка России, победив в финале ЦСКА (4:1).