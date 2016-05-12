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    Кочиш спас жизнь игроку «Ванкувера»

    Полузащитник «Чикаго Файр» Рэзван Кочиш, который известен в России по выступлениям за «Ростов» и «Локомотив», спас жизнь игроку «Ванкувер Уайткэпс» Масато Кудо во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата. Японский форвард «Ванкувера» столкнулся с голкипером соперника, который на полном ходу локтем попал нападающему по голове. Кудо потерял сознание, у него запал язык. Первыми на помощь подоспели футболисты «Чикаго» Жоао Мейра и Рэван Кочиш.

    «Жоао перевернул Масато на бок, это было чрезвычайно разумное решение, потому что у него вытекало много крови изо рта. Я же постарался вытащить запавший язык и привести в порядок дыхание. Читал много литературы по оказанию первой помощи, знал несколько случаев такого на футбольном поле. Опыта не было раньше, но в таких ситуациях надо действовать моментально», – рассказал Кочиш.

    Стоит отметить, что происшествие случилось в начале встречи при счете 0:0. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 2:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.05.2016 11:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +147

      udavMike 6 июля 2016, 21:23

      мужик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 29 мая 2016, 12:07

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 мая 2016, 13:18

      вот это удар... молодчины игроки, не растерялись, помогли

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 мая 2016, 13:16

      Вот это поступок, дороже любой победы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 12 мая 2016, 13:02

      Я вот гадаю, вратарь то ли "тормоз", то ли урод конченный...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 12 мая 2016, 12:41

      Красавчик, сегодня ты спас, завтра тебя спасут

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 мая 2016, 12:30

      молодцы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 12 мая 2016, 12:19

      жесть!!!

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