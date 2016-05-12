«Филадельфия» планирует пригласить Ибрагимовича и Терри

Стали известны трансферные планы клуба «Филадельфия Юнион» благодаря размещенным фотографиям в twitter. Интересно, что в сферу интересов американцев входят нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович и защитник «Челси» Джон Терри. Оба футболиста имеют истекающие контракты со своими клубами ближайшим летом, то есть они могут достаться «Филадельфии» бесплатно.

Ранее стала известна информация о переговорах Терри с другой командой МЛС – «Нью-Йорк Ред Буллз», а Ибрагимовича в свой новый клуб из Майами приглашал Дэвид Бекхэм.