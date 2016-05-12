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    Дьяков: «Точно не буду завидовать медалям «Ростова»

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков признался, что не жалеет о своем переходе из «Ростова».

    «Я вот до матча со «Спартаком» вышел со стадиона на дорогу. Подходит болельщик: «Надо было в «Ростове» оставаться! Не жалеешь, что ушел?» Потом второй: «Наверное, жалеешь, что сейчас не в «Ростове»? И таких – человек 15 по пути. Отвечаю в 125-й раз: нет, не жалею. Я провел замечательные три с половиной года в «Ростове», которые не забуду никогда. Была победа в Кубке – классные ощущения!

    Эта команда дала мне дорогу в РФПЛ, за что большое спасибо тренеру Байдачному, который первым доверил мне место в стартовом составе. Но не в моих правилах о чем-то жалеть. В конце концов, летом, когда я уходил, была куча вопросов по ситуации в клубе. Останется ли Бердыев, что с финансами, что с составом? Мало кто знает, как тяжело «Ростов» проходил первый летний сбор. Там было всего восемь игроков, из них только трое на контракте. То, что после таких сборов «Ростов» сейчас так играет, – настоящее чудо! А я поехал в «Динамо» — все-таки это большой клуб, который решал другие задачи. Я не мог отказаться. Кто же знал, что буквально за пару дней ситуация в «Динамо» перевернется с ног на голову: объявят новый курс, начнут продавать игроков…

    Уговаривал ли меня Бердыев остаться? Он – нет. «Ростов» предлагал продлить соглашение, но и Бердыев сам не знал, останется ли. В такой непонятной ситуации стоило уходить в «Динамо». Я понимал, что другого такого шанса может не быть. А от того, как все в итоге вышло, не застрахован никто. Жалеть не о чем, надо двигаться дальше. Я по жизни оптимист. Если сидеть, убиваться о том, что сейчас сидел бы в «Ростове» с медалью, что это даст? Я точно не буду завидовать. Я по жизни человек не подлый, друзья знают. Порадуюсь за друзей», — сказал Дьяков.

    Напомним, что после 27 туров «Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 54 очка. «Динамо» находится на 12-й строчке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.05.2016 08:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 мая 2016, 17:15

      ну и правильно, какой смысл жалеть о сделанном)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 мая 2016, 11:46

      Виталик, возвращайся в Ростов, ты всегда будешь к месту.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31

      iglls73 12 мая 2016, 09:42

      Где то в душе все равно кошки скребут

      4
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      Рейтинг: +140

      Reets 12 мая 2016, 09:41

      Ну и правильно. Сложилось как сложилось. Хорошо что в добрых отношениях остались.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 12 мая 2016, 09:21

      Хорошие слова, спасибо Виталик.

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 мая 2016, 08:54

      Адекватный человек,как и все в Ростове

      2
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