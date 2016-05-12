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  • Дюрица: «Кубань» была слабенькая, а мы ничего не могли сделать»

Дюрица: «Кубань» была слабенькая, а мы ничего не могли сделать»

12 мая 2016, 06:20
7

Защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что его команда проиграла «Кубани» на своем поле из-за плохого настроя.

«Кубань», при всем уважении к ней, была слабенькая. А мы ничего не могли сделать. Мало атаковали, били по воротам.

Думаю, да, дело в настрое. Мы боремся за еврокубки, но играем без эмоций. Так нельзя! Ты можешь уступить, но так, что уходишь с поля и все равно доволен собой. А мы покидаем газон, а такая «Кубань» нас побеждает», – сказал Дюрица.

В матче 28-го тура «Локомотив» уступил «Кубани» со счетом 0:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Кубань (ЛФЛ) Дюрица Ян
Комментарии (7)
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sprint5
1463024962
а может так и должно быть
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REDAT
1463025778
Молодцы "Кубань"!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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LokoGoGo
1463030489
Все читалось по лицу и губам Самедова после промахов Рифата. Жамалетдинов молодец на самом деле. От свистка до свистка старался. Будет открытием года как Леша Миранчук. Самое обидное в матче - всеми "горячо любимый " спящий гигант. Такое количество мимимишных кадров с ним и игроками Локо вчера... А когда Лапочкин указал на точку, как ребенок вырывает мяч и идет бить.. После гола побежал радоваться и потом говорит, мол, извините ребята, такая работа. Великий работник... Первый гол в сезоне... 28 тур. Лицемер.
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Puteec
1463032092
тренера в ...опу пора и смородину
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За Кубань
1463037555
главное 3 очка,на остальное нас рать !!!
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Diesel133
1463062876
мазали много..
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