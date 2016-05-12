Дюрица: «Кубань» была слабенькая, а мы ничего не могли сделать»

Защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что его команда проиграла «Кубани» на своем поле из-за плохого настроя.

«Кубань», при всем уважении к ней, была слабенькая. А мы ничего не могли сделать. Мало атаковали, били по воротам.

Думаю, да, дело в настрое. Мы боремся за еврокубки, но играем без эмоций. Так нельзя! Ты можешь уступить, но так, что уходишь с поля и все равно доволен собой. А мы покидаем газон, а такая «Кубань» нас побеждает», – сказал Дюрица.

В матче 28-го тура «Локомотив» уступил «Кубани» со счетом 0:1.