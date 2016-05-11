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    Мутко: «Другие варианты лозунга были какие-то шапкозакидательские!»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результаты голосования по выбору официального лозунга сборной России на Евро. Болельщики выбрали вариант «Один – за всех, все – за одного!».

    «Я принимал участие в выборе вариантов. Это хороший лозунг. Другие были какие-то шапкозакидательские!

    Мы исходим из того, что у нас интересная команда, но она может достигнуть результата только тогда, когда все будут друг за друга, вместе – в том числе и болельщики.

    Мы не обладаем мегазвездами первой величины, поэтому должны настраиваться на командную работу. Если выступать достойно и с огромной самоотверженностью бороться на поле, то у нас будет шанс», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2016 22:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4264

      mutabor0992 12 мая 2016, 16:23

      Да ну тя в жо!!!Миллионеры хреновы.Можете уже отмазки тулить...Одна что не тот лозунг выбрали.

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