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    Перевертайло: «Знаем, что делать, но не можем взять высоту»

    Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился впечатлениями после матча 28-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:3).

    «Точность исполнения у ЦСКА была на хорошем уровне. У нас осталось две попытки для того, чтобы исправить положение. Конечно, будем стараться это сделать.

    Каждый футболист чувствует ответственность перед командой. Но пока не получается у нас. Вроде бы знаем, что делать, но не можем взять высоту.

    Надеюсь, что Зинченко примет участие в следующей игре. Это единственный игрок из атакующих, который у нас остался в резерве», – сказал Перевертайло в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 19:31
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