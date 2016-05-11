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«Зенит» сделал предложение Луческу

11 мая 2016, 17:49
19

Агент ФИФА Доган Эрджан, который является близким другом главного тренера донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу, поделился своими соображениями насчет будущего румынского специалиста.

«Я недавно разговаривал с Луческу. Он не против того, чтобы возглавить «Зенит», который сделал ему очень хорошее предложение. Но никто из представителей «Фенербахче» с ним не встречался. По моей информации там останется Витор Перейра», – заявил Эрджан в комментарии amkspor.

Отметим, вчера появилась информация о том, что Луческу дал свое согласие возглавить «Фенербахче» после окончания этого сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Шахтер Зенит Луческу Мирча
Комментарии (19)
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renepjd
1462978359
Луческу это отлично
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40Zver40
1462980288
шикарная новость! он может сотворить чудо!!!
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BarcelonianDestroyer
1462980699
Думаю все согласны,покупайте! К тому же опыт есть
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Djazzz
1462980748
правильный ход
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1bear
1462983386
...Луческу - хорошо для Зенита,только "утятиной"так и прёт...
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Обер-КанцлерЪ
1462983967
Это пожалуй лучшая кандидатура из всех ранее озвученных.
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diadushka
1462984448
Сколько звезд он взрастил в Шахтере......! Лучше не найдут никого
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Lb40
1463056987
Очередной вброс для лайков.
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Пчела 672
1463392402
)) Как быстро газовики под суетились))) Хотят серьёзного дядьку урвать))) По соотношению цена- качество, самый лучший вариант)) да ещё и из Шахты с собой кого нибудь прихватит)) Ну проныры))
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RUPRICHT
1463850065
ЕСЛИ ЛУЧЕСКУ УЙДЕТ С ШАХТЕРА В ЗЕНИТ ИЛИ ФЕНЕРБАХЧЕ !!??ТО ШАХТЕР ЗАЧЯХНЕТ!!!!!НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ!!???
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