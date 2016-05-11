«Зенит» сделал предложение Луческу

Агент ФИФА Доган Эрджан, который является близким другом главного тренера донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу, поделился своими соображениями насчет будущего румынского специалиста.

«Я недавно разговаривал с Луческу. Он не против того, чтобы возглавить «Зенит», который сделал ему очень хорошее предложение. Но никто из представителей «Фенербахче» с ним не встречался. По моей информации там останется Витор Перейра», – заявил Эрджан в комментарии amkspor.

Отметим, вчера появилась информация о том, что Луческу дал свое согласие возглавить «Фенербахче» после окончания этого сезона.