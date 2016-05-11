«Зенит» сделал предложение Луческу

ЕСЛИ ЛУЧЕСКУ УЙДЕТ С ШАХТЕРА В ЗЕНИТ ИЛИ ФЕНЕРБАХЧЕ !!??ТО ШАХТЕР ЗАЧЯХНЕТ!!!!!НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ!!???
Агент ФИФА Доган Эрджан, который является близким другом главного тренера донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу, поделился своими соображениями насчет будущего румынского специалиста.
«Я недавно разговаривал с Луческу. Он не против того, чтобы возглавить «Зенит», который сделал ему очень хорошее предложение. Но никто из представителей «Фенербахче» с ним не встречался. По моей информации там останется Витор Перейра», – заявил Эрджан в комментарии amkspor.
Отметим, вчера появилась информация о том, что Луческу дал свое согласие возглавить «Фенербахче» после окончания этого сезона.