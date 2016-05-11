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    «Зенит» сделал предложение Луческу

    Агент ФИФА Доган Эрджан, который является близким другом главного тренера донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу, поделился своими соображениями насчет будущего румынского специалиста.

    «Я недавно разговаривал с Луческу. Он не против того, чтобы возглавить «Зенит», который сделал ему очень хорошее предложение. Но никто из представителей «Фенербахче» с ним не встречался. По моей информации там останется Витор Перейра», – заявил Эрджан в комментарии amkspor.

    Отметим, вчера появилась информация о том, что Луческу дал свое согласие возглавить «Фенербахче» после окончания этого сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 17:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 21 мая 2016, 20:01

      ЕСЛИ ЛУЧЕСКУ УЙДЕТ С ШАХТЕРА В ЗЕНИТ ИЛИ ФЕНЕРБАХЧЕ !!??ТО ШАХТЕР ЗАЧЯХНЕТ!!!!!НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ!!???

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 16 мая 2016, 12:53

      )) Как быстро газовики под суетились))) Хотят серьёзного дядьку урвать))) По соотношению цена- качество, самый лучший вариант)) да ещё и из Шахты с собой кого нибудь прихватит)) Ну проныры))

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 12 мая 2016, 15:43

      Очередной вброс для лайков.

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 11 мая 2016, 22:54

      Итак вчера появилась информация о том, что Луческу дал свое согласие возглавить «Фенербахче, сегодня, что - Зенит. Завтра - что он остается, граждане довольные расходятся по домам.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 11 мая 2016, 21:21

      Круто было бы конечно для РПЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 мая 2016, 19:34

      Сколько звезд он взрастил в Шахтере......! Лучше не найдут никого

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > diadushka 12 мая 2016, 15:43

      15 негретят он взрастил

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 мая 2016, 19:26

      Это пожалуй лучшая кандидатура из всех ранее озвученных.

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 11 мая 2016, 19:16

      ...Луческу - хорошо для Зенита,только "утятиной"так и прёт...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2016, 19:12

      уже дали опровержение так что не радуйтесь тут хлопчики

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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 11 мая 2016, 19:08

      Если это произойдёт, то ему надо время на реконструкцию и сборку "ЗЕНИТА" отличный вариант

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > zarya-lk72 12 мая 2016, 15:45

      Узбеков наймут для ремонта!

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