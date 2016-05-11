Уэльс может потерять одного из лидеров полузащиты из-за травмы

Сборная Уэльса перед Евро-2016 может лишиться одного из лидеров полузащиты. Травму получил хавбек «Кристал Пэлас» Джо Ледли. У него диагностирован перелом малоберцовой кости. На протяжении нескольких недель футболист будет находиться под наблюдением клубных врачей.

Отметим, Ледли в отборе Евро-2106 семь матчей. В поединках против Кипра и Андорры оставался в запасе, а игру с Израилем пропустил из-за повреждения.

Напомним, сборная Уэльса станет соперником сборной России на Евро-2016. Команды сыграют между собой в 3-м туре группового этапа. Матч состоится 20 июня.