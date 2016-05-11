Молодежное первенство. «Рубин» обыграл «Анжи», «Краснодар» разгромил «Крылья»

В 28-м туре Молодежного первенства завершились еще два матча. «Рубин» на своем поле обыграл «Амкар» со счетом 2:0, а «Краснодар» в родных стенах разгромил «Крылья Советов». Казанцы после этого тура приблизились к лидирующим в таблице «Локомотиву» и ЦСКА на расстояние трех очков.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур

Рубин (мол) – Анжи (мол) – 2:0

Голы: 1:0 – Каменщиков, 29. 2:0 – Батов, 89 (с пенальти).

Краснодар (мол) – Крылья Советов (мол) – 3:0

Голы: 1:0 – Назаров, 38. 2:0 – Короев, 58. 3:0 – Сергеев, 90.