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    Рахимов: «Слова Драмана – это бред и вызывают лишь улыбку»

    Экс-тренер «Локомотива» Рашид Рахимов отреагировал на заявление своего бывшего подопечного Хамину Драмана, который обвинил наставника в срыве его перехода в «Сток Сити» и назвал того расистом.

    «Это обычное интервью человека, который обижен. Так часто бывает. Знаю Герхарда Хитцеля и Альфреда Татара – они никогда бы такого игроку не сказали, это просто невозможно. Что касается интереса «Сток Сити», то я слышал о нем. Но я не решаю такие вопросы. Неправда, что я его не отпустил. Если бы клубы на тот момент договорились между собой, то тогда игрок бы ушел.

    Помню, как Драман вернулся с Кубка Африки. Но никакие агенты ко мне по поводу того, ставить его в состав на Кубок РЖД или нет – не обращались. Даже если бы такое случилось, то я не стал бы их слушать. Только клубное руководство могло мне такое сказать. Поэтому и не нужно пяти часов для принятия решения. Это бред.

    Думаю, что дальше развивать эту тему не стоит. Достаточно взглянуть на его дальнейшую карьеру, где он выступал и чем занимается сейчас. Неужели на протяжении последующих 9 лет ему все мешали заиграть? Тренер не враг себе, если человек соответствует уровню, то он будет играть. Слова Хамину вызывает лишь улыбку. Считаю, что это тема недостойна обсуждения», – заявил Рахимов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2016 14:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 мая 2016, 19:24

      Ну раз ответил Рахимов, то дыма без огня нет.

      0
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      Рейтинг: +24

      Вратарььь 11 мая 2016, 16:08

      Достойно ответил, видна логика. А Драман похоже из-за обиды всё интерпретировал, как ему удобней

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 11 мая 2016, 14:53

      Эхххх, детский садик!! На всех пальчикам кивают, а помолчать, признать или тему не поднимать - не умеют!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Parham 11 мая 2016, 15:13

      Ты и впрямь считаешь, что Рахимов расист, как сказал Драман?

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Тraumtanzеr 11 мая 2016, 19:24

      А ты можешь опровергнуть??7 Истину знаешь?? Ты - экстрасенс???

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Parham 11 мая 2016, 23:22

      Он таджик, ты о чем вообще?

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