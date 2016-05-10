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    КДК РФС рассмотрит инцидент с сожжением атрибутики «Динамо» болельщиками «Спартака»

    Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц перечислил вопросы, которые будут обсуждаться на ближайшем заседании комитета по итогам 27-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что КДК РФС соберется 11 мая в 10:00.

    «В повестку ближайшего заседания КДК включены следующие вопросы: матч «Ростов» – «Локомотив» – скандирование болельщиками обоих клубов ненормативной лексики. Матч ЦСКА – «Терек» – болельщики футбольного клуба «Терек» вывесили пять несогласованных баннеров. Матч «Кубань» – «Мордовия» – болельщики «Кубани» скандировали ненормативную лексику, а также появление на поле животных. Футбольный клуб «Мордовия» – неподобающее поведение команды: имеются в виду шесть желтых карточек в одном матче. Матч «Амкар» – «Урал» – болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику. «Спартак» – «Динамо» – болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, а также болельщики футбольного клуба «Спартак» сжигали атрибутику футбольного клуба «Динамо», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2016 11:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -7

      Emilk 11 мая 2016, 00:11

      Спартак Вперед!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 мая 2016, 13:26

      Увы быдля.тина есть среди всех болельщиков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 10 мая 2016, 13:12

      Сжечь Спартак вместе с СВИНАРНИКОМ!!

      1
      Ответить
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