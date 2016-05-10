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    Оланаре: «К счастью, травма не настолько серьезна, как изначально говорили»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре детально рассказал об эпизоде, в котором он получил травму. Напомним, что футболист травмировался в игре с «Зенитом».

    — Аарон, играй вы в Англии, после той травмы, что вы получили в финале Кубка России, к вам тут же бы приставили кислородную маску и отправили в больницу на МРТ. Вы же с затейпированным коленом решили продолжить играть и умудрились забить гол. Хочется спросить — как?

    — В тот момент мне показалось, что ничего серьезного не произошло. Даже были ощущения, что я смогу закончить игру. Поэтому я попросил просто наложить мне бандаж.

    — Адреналин напрочь убил болевые ощущения?

    — Именно! Когда ты в игре, кровь летает по венам настолько быстро, что ты ничего не ощущаешь. Но вот после того, как я повторно повредил колено, понял, что дело серьезное.

    — С вашим уходом у ЦСКА полностью разладилась игра в атаке. Это, наверное, не только обидно, но и одновременно приятно?

    — Нет. Мне в тот момент хотелось только одного – продолжить игру. Ведь это был финал Кубка, и я мечтал о победе в нем. Но в итоге и мне пришлось покинуть поле, и команда без меня проиграла. Приятного в этом мало. Но это футбол, а в нем такие вещи случаются.

    — Что говорят врачи? Когда операция?

    — Где-то через неделю. В Германии. К счастью, травма не настолько серьезна, как изначально говорили. У меня надорваны боковые связки колена.

    — Армейцы брали вас в аренду с правом выкупа. Сколько составляет эта сумма?

    — Не могу сказать. Этими делами занимаются два клуба и мой агент. Не хочу влезать в денежные вопросы.

    — Но будь ваша воля, за какой клуб вы бы играли?

    — Конечно, за ЦСКА!

    — Если с этой стороны посмотреть на вашу травму, что это было: наказание за что-то, предостережение или, быть может, испытание, которое необходимо преодолеть?

    — Я верю в то, что это именно посланное мне испытание, через которое я должен пройти и выйти из него еще более сильным человеком. И я твердо намерен это сделать. С божьей помощью.

    Источник: Спортфакт

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    10.05.2016 09:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +459

      sour12 10 мая 2016, 20:43

      Всем здоровья и Ололо в частности!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Lenine 10 мая 2016, 16:26

      Здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 мая 2016, 12:08

      Здоровья

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 10 мая 2016, 11:09

      Удачи и здоровья!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 10 мая 2016, 10:58

      Здоровья

      6
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      Рейтинг: +105

      igorek25 10 мая 2016, 10:44

      Глядя на этого парня, веришь, что именно так и будет. Удачи ему и терпения!

      6
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