Уолкотт предпочел «Вест Хэм» «Челси»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт может стать игроком «Вест Хэма».

Сообщается, что футболист намерен покинуть «канониров» грядущим летом и перейти в команду, где бы он регулярно получал игровую практику. По информации источника, на игрока претендовал «Челси», однако сам Уолкотт предпочитает перейти в «Вест Хэм» в надежде, что команда сможет закрепиться среди лидеров АПЛ.

Напомним, президент «Вест Хэма» Дэвид Салливан заявил, что клуб намерен приобрести топ-форварда.

В нынешнем сезоне Улокотт сыграл за «Арсенал» 42 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.